Scacchi: successo per il primo torneo del nobil giuoco organizzato nel borgo di Corciano

Un pomeriggio diverso ha caratterizzato il borgo di Corciano dove sabato scorso si è tenuto il primo torneo di scacchi della città. Da una’idea del Circolo Perugino degli scacchi al fine di promuovere il “nobil giuoco” tra le persone e soprattutto tra i giovani, alcune aziende ed associazioni del Corcianese hanno immediatamente accettato la sfida coordinandosi per l’organizzazione dell’intero evento. Il torneo, ospitato in Piazza dei Caduti, si è articolato in cinque turni con cadenza 12 minuti con 3 secondi aggiuntivi per mossa ed ha visto la partecipazione di 20 persone: maestri e principianti per tre ore si sono dati battaglia tra le 64 caselle bianche e nere. Al termine la premiazione ed un apericena per festeggiare tutti assieme tra chiacchiere di scacchi e pacche sulle spalle.

Questa bella iniziativa è stata possibile grazie all’impegno del Circolo Perugino degli scacchi che si è occupato di fornire tutto il materiale scacchistico oltre che dell’arbitro del torneo Filip Marius Liviu e alle aziende del territorio che hanno fornito i premi e i gadget a tutti i partecipanti oltre che la logistica. Coordinati dall’Arte del Gelato nella persona di Albero Priore, hanno partecipato a fornire premi ed apericena la Forneria, la Locanda San Michele, l’Azienda agraria Pucciarella e l’apicoltore Luca Galli. I tavoli sono stati messi a disposizione dalla ASD Corciano 99.

Va inoltre citato il parroco del paese di Corciano Don Fabrizio Fucelli che ha messo a disposizione la taverna in caso di pioggia.

I premi, consistenti in coppe e bottiglie di bollicine, sono stati assegnati al terzo classificato Ludovico Bellachioma, al secondo classificato Marco Perri e al primo classificato vincitore del torneo Alessandro Balducci. Hanno inoltre ricevuto i premi di miglior over 65 lo scacchista Viktor Oleinic, miglior under 18 Nicolò Malfagia ed il più giovane del torneo Alessandro Pallotti. A tutti i partecipanti è stato consegnato anche un gadget di partecipazione.

Si evidenzia inoltre la partecipazione del delegato Regionale della Federazione Scacchistica Italiana Egidio Cardinali e dello scacchista Sergio Rocchetti, organizzatore dell’importantissimo e noto festival della città di Amelia. Un evento riuscitissimo grazie alla collaborazione di tanti attori del Corcianese che ancora una volta dimostrano serietà e voglia fare nel territorio e di come con l’unione, l’organizzazione e la volontà si possa ottenere ogni traguardo.