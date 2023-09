Torna Plastic Free: l’evento è per i cittadini di tutte le età muniti di guanti e scarpe comode

Il Comune di Corciano si prepara anche quest’anno ad ospitare l’evento nazionale “Plastic Free,” un’iniziativa che ha guadagnato riconoscimenti per il suo impegno verso la tutela dell’ambiente. Peraltro Corciano è stato insignito del prestigioso titolo di “Comune Plastic Free 2023,” riconoscimento che sottolinea l’impegno costante della comunità nella lotta contro l’inquinamento da plastica. L’evento è stato promosso negli anni grazie all’iniziativa dell’ex referente regionale di Plastic Free, Stella Blancardi, oggi consigliera comunale delegata alla transizione ecologica e sostenibilità. In questa nuova veste amministrativa, la Consigliera Blancardi sottolinea l’importanza di continuare a sensibilizzare la comunità sull’urgente necessità di ridurre l’uso della plastica.

La raccolta dei rifiuti di plastica è prevista domenica pomeriggio 1 ottobre, con inizio alle 15:30 presso San Mariano. L’evento è aperto a persone di tutte le età, e l’invito si estende anche agli amici a quattro zampe. Coloro che desiderano partecipare devono iscriversi gratuitamente tramite il link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5449/1-ott-corciano (l’iscrizione è obbligatoria per essere coperti da assicurazione). È necessario portare con sé un paio di guanti da giardinaggio o pinze telescopiche, abbigliamento comodo e scarpe adatte.

Per rendere la squadra più riconoscibile e impattante, l’organizzazione consiglia di indossare la maglia ufficiale di Plastic Free. Chi non ne è in possesso potrà ritirarla gratuitamente fino a esaurimento scorte.

“L’inquinamento da plastica è diventato il principale problema che affligge il pianeta – evidenzia la consigliera Blancardi – È tempo di ripensare i nostri consumistici stili di vita, limitando il più possibile l’uso di materiali plastici. Uno sforzo che deve coinvolgere tutti. Per questo auspico che domenica ci sia una partecipazione massiccia, nella consapevolezza che tutti possiamo fare la differenza!”.

L’associazione Plastic Free è una Onlus che si è posta l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone su come raggiungere un mondo senza plastica. Nel giugno 2022, in collaborazione con il Comune di Corciano, hanno proposto un protocollo d’intesa per aumentare la consapevolezza ambientale in città e promuovere pratiche “green.” Il protocollo è stato approvato dall’amministrazione e firmato dal sindaco e dal rappresentante locale di Plastic Free a luglio 2022, dimostrando l’impegno concreto del Comune nella lotta all’inquinamento plastico.