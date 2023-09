Il concorso letterario “Racconti umbri 2023” promuove il talento in Umbria

Historica edizioni, in collaborazione con Cultora, ha annunciato l’apertura del concorso letterario “Racconti umbri 2023”. Questa iniziativa mira a scoprire e promuovere alcuni dei migliori talenti della letteratura contemporanea italiana, con un’attenzione speciale alla regione Umbria.

Il concorso è aperto a tutti, indipendentemente dalla nazionalità, purché siano nati, residenti o domiciliati in Umbria. Gli aspiranti scrittori sono invitati a inviare racconti inediti in lingua italiana. È possibile partecipare con testi già premiati in altri concorsi, a condizione che siano inediti e scritti in italiano.

Gli interessati devono inviare i loro racconti entro il 9 ottobre 2023 in formato Word, includendo nome, cognome, numero di telefono e il nome del concorso all’indirizzo email: raccontiumbri@gmail.com.

I racconti vincitori avranno l’opportunità di essere pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà disponibile nelle librerie umbre grazie alla distribuzione di Libro.co. Inoltre, i racconti saranno accessibili sul sito di Historica edizioni, nelle principali fiere della piccola e media editoria in cui l’editore parteciperà e sui principali book-store online. Gli autori selezionati riceveranno un riconoscimento durante un evento organizzato in Umbria.

Importante sottolineare che i diritti dei racconti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul concorso, è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email: raccontiumbri@gmail.com.