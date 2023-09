Energie rinnovabili e green economy, Risparmio energetico cresce a Corciano

Corciano

L’inaugurazione della nuova sede in via Palmiro Togliatti 36 domenica primo ottobre alle 17

Dare più spazio ai nuovi progetti, soprattutto per diffondere la cultura del riscaldarsi con le energie rinnovabili e sensibilizzare esperti del settore e cittadini sulle opportunità offerte da bandi e incentivi oggi disponibili per sostituire vecchi impianti di climatizzazione e riscaldamento. Con il suo approccio innovativo e la sua ottica green l’azienda Risparmio energetico cresce nel territorio e si prepara ad aprire una nuova sede. Domenica primo ottobre, alle 17, in via Palmiro Togliatti 36 a Corciano si terrà infatti il taglio del nastro del nuovo punto vendita alla presenza di Lorenzo Pierotti e Francesco Mangano, rispettivamente sindaco e assessore a urbanistica ed edilizia del Comune di Corciano, e di don Riccardo Pascolini. Saranno presenti, inoltre, insieme ai fratelli Matteo, Marco e Marialaura Tufi, titolari di Risparmio energetico, rappresentati di associazioni ed enti di settore come Aiel, Confimi e Gesenu Energia.

La sede ospita uno showroom interattivo che sarà luogo di incontro tra clienti e consulenti aziendali in cui verranno anche periodicamente organizzati incontri con professionisti, istituzioni e cittadini sulle tematiche legate al risparmio energetico. Il primo di questi eventi anticipa l’inaugurazione, venerdì 29 settembre, e dà modo di discutere del nuovo bando per impianti a biomasse e pompe di calore a fondo perduto della Regione Umbria.

Una sede nuova e moderna non solo negli scopi, ma anche negli allestimenti, in cui sono presenti uffici e un magazzino di 500 metri quadrati.