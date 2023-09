Rifiuti dimenticati a Chiugiana: i residenti chiedono interventi urgenti

Alcuni cittadini di Chiugiana – in una lettera firmata – esprimono crescente preoccupazione per la persistente problematica dei rifiuti che affligge soprattutto Via G. Calderini, una situazione che sembra essere rimasta irrisolta nonostante i segnali lanciati alla precedente amministrazione comunale.

La strada è attualmente caratterizzata da un degrado evidente, con cassonetti traboccanti, sacchetti abbandonati, resti di cibo sul marciapiede e cartoni sparsi per terra. Questa condizione, oltre a infastidire i residenti, ha provocato l’insorgere di un altro grave problema: l’invadenza di topi che sta mettendo ulteriormente a rischio la già precaria qualità igienico-sanitaria di una delle vie più frequentate di Chiugiana, particolarmente vicina alla chiesa.

Il borgo di Chiugiana è di grande importanza per il Comune di Corciano, rappresentando un luogo di notevole valore storico e culturale. Pertanto, i residenti chiedono all’attuale amministrazione di prendersi seriamente cura di questa situazione, risolvendo il problema dei rifiuti in modo tempestivo e efficace. La comunità locale si aspetta un intervento deciso per ripristinare la pulizia e la sicurezza della via, preservando così il patrimonio e la qualità della vita nel borgo di Chiugiana.