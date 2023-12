Prosegue Il Natale veste Quasar: in arrivo Giorgione, tributo a Frozen e Simone Giannelli

Tanti eventi nel ricco cartellone del centro commerciale di Ellera di Corciano

Prosegue ‘Il Natale veste Quasar’ al centro commerciale di Ellera di Corciano, il cartellone di eventi che sta accompagnando clienti e visitatori in questo periodo prenatalizio, con musica, esibizioni, ospiti come Giorgione e Simone Giannelli, eventi tra i quali un tributo live a Frozen e tanto divertimento.

In particolare, venerdì 15 dicembre alle 17, spazio alla solidarietà grazie all’iniziativa ‘Cantare per donare’, dedicata a sostenere la ricerca di Telethon in cui il Coro Bonfigli si esibirà nel concerto ‘Dolci note di Natale’. L’appuntamento, inserito nel calendario dell’avvento, è organizzato da Telethon coordinamento Umbria in collaborazione con Quasar Village, Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano e Strumenti musicali A. Cavallucci C.

Sabato 16 dicembre alle 17 l’appuntamento è ‘In cucina con Giorgione, l’oste più amato d’Italia’. Giorgio Barchiesi, l’oste che spopola su Gambero Rosso Channel, presenterà il suo libro ‘Orto e cucina ottanta ricette laide e corrotte’ dedicato alla cucina di campagna. Sarà invece il celebre film Disney Frozen al centro dell’evento live tributo ‘Anna ed Elsa la regina e il suo regno di ghiaccio’, in scena al Quasar village domenica 17 dicembre alle 17. “Si tratta di un musical – spiegano gli organizzatori – ispirato al cartone animato di grande successo, uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro, sia per le scene recitate e cantate, sia per le scenografie, progettate e ricostruite su video-wall con bellissimi effetti scenici che permetteranno ai bambini di rivivere il sogno nel mondo delle favole. Il tutto è interpretato da attori e cantanti professionisti, che, con le loro esibizioni musicali e recitate, creeranno un’atmosfera magica e suggestiva”.

Lunedì 18 dicembre, alle 17, ci sarà un altro appuntamento molto atteso, quello con Simone Giannelli, pallavolista palleggiatore della Sir Susa Vim Perugia e capitano della Nazionale maschile italiana di pallavolo, che incontrerà i suoi lettori e presenterà il suo libro ‘Il mio manuale della pallavolo’. Mentre cresce l’attesa al Quasar village per l’apertura del nuovo Mondadori Bookstore, proseguono gli appuntamenti del cartellone natalizio e in particolare sono in programma giovedì 21 ‘Vieni a conoscere il Grinch’ e venerdì 22 l’incontro con Babbo Natale.

Fino al 24 dicembre, inoltre, è aperto anche il Christmas village, un mercatino di Natale che proporrà artigianato artistico e tipicità nelle caratteristiche casette di legno addobbate a festa, negli spazi esterni del centro commerciale di proprietà di PAC 2000A Conad.