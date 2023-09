Inaugurato a Mantignana il Centro Cinofilo Sportivo

“È sempre una grande soddisfazione dare alla comunità nuovi spazi pubblici ed in questo caso anche un servizio nuovo per i cittadini di Mantignana per creare un rapporto più profondo con i loro amici a 4 zampe”, Così Lorenzo Pierotti, Sindaco di Corciano, in apertura della cerimonia di inaugurazione del Centro Cinofilo Sportivo a Mantignana.

Inserito tra il campo da calcio e il palazzetto dello sport, il complesso va ad arricchire un’area che sta diventando un centro sportivo di tutto rispetto. Il progetto, scaturisce dalla collaborazione tra il Comune e il circolo ARCS di Mantignana. “Questo è un impegno che avevo preso personalmente con il Circolo di Mantignana – ha rimarcato Pierotti – ed oggi finalmente siamo qui a tagliare il nastro”.

Presenti all’incontro, anche rappresentanti della Giunta e del Consiglio, oltre naturalmente a tanti cittadini insieme ai loro pet, desiderosi di “sperimentare” i nuovi spazi. Gli amici a 4 zampe, infatti, d’ora in avanti avranno a disposizione 3 aree delle quali 2 saranno destinate alle attività dell’associazione Zampe Mo-Leste mentre una resterà sempre libera e aperta a quanti vorranno portare i loro animali autonomamente.

“Mantignana negli ultimi anni ha avuto molta attenzione da parte dell’amministrazione – ha concluso il Sindaco – un’attenzione che non verrà mai meno. Siamo sempre a disposizione per condividere insieme idee per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”. Il presidente di zampe-moleste Gianfranco Ricci:” Grazie al comune di Corciano e al Circolo Arcs che hanno reso possibile tutto questo”