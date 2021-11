La 25enne Sofia Monetti vince la prima selezione di Miss Mondo Umbria 2022

È Sofia Monetti a vincere la prima selezione di Miss Mondo Umbria 2022, che si è tenuta venerdì sera (26 novembre) al centro intrattenimento Gherlinda di Corciano. La 25enne, nata in Argentina ma residente nelle Marche, in questi anni vive a Perugia per conseguire la laurea magistrale in relazioni internazionale e vivere accanto ai nonni perugini. Al secondo posto si è classificata Lavinia Suvieri di Assisi mentre è giunta terza Greta Narcisi di Bastia Umbra.

La nove ragazze in gara sono state valutate da una giuria di esperti composta dall’artista perugino Massimiliano Donnari, in arte Mamo, dal medico e chirurgo Carla Lancione, da Philip Martin’s, da Ketty Fiore, che si occuperà di tutta la parte hair di Miss Mondo, e dai giornalisti Lorenzo Lotito di Rete Sole e Massimo Sbardella di Tuttoggi.info. Tra gli ospiti la ex modella bulgara Ganka Avramova, Caterina D’Alessandro, Miss Mondo Umbria 2021, e Sara Alunni, finalista regionale 2021.

Durante la selezione le ragazze in gara hanno sfilato con alcuni abiti, indumenti intimi ed accessori di Lucertini, Yamamay, Frankie Garage, Il posto delle Fragole e O Bag mentre Jean Louis David ha curato le acconciature delle concorrenti.

Il concorso Miss Mondo Umbria è gestito da Gianni Marcantonini di Art Inside Event, la regia organizzativa è curata da Federica Bardani mentre le coreografie delle sfilate sono di Antonio Becchetti.