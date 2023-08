Ellera Calcio, al 1° Memorial Claudio Lettieri vince la solidarietà

I titolari della Lettieri consegnano 25 mila euro al Reparto Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia

(Cittadino e Provincia) Perugia – Corciano 30 agosto ‘23 – Vince la l’ASD Spina il triangolare di calcio “Continuiamo a sorridere” – 1° Memorial Claudio Lettieri, nato per ricordare la figura dell’imprenditore Claudio Lettieri, secondo posto per l’ ASD Ellera Calcio e terzo per la Lettieri Group composta da dipendenti dell’azienda, sponsor dell’evento e qualche amico.

Come sempre in questi casi il risultato non conta, vince lo sport e il cuore della Lettieri Group che consegna, nella mani di Lorenzo Duranti, coordinatore infermieristico area materno infantile del reparto, 25 mila euro per il Reparto Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Un’iniziativa che avuto un buon riscontro di pubblico, nonostante il tempo non sia stato favorevole e che, come ha detto l ‘A.D. della Lettieri Group Maurizio Lettieri “speriamo possa strappare un sorriso ai bambini del reparto”.

I fuochi di artificio hanno salutato un evento destinato a durare nel tempo e ha mantenere saldo il connubio ASD Ellera Calcio e famiglia Lettieri che, unita e compatta, ha lavorato alla riuscita della manifestazione.

“Una bella immagine per la collettività corcianese. Il calcio con i suoi tanti appassionato – ha affermato Cocilovo Francesco assessore allo sport del comune di Corciano – è il tramite giusto per raggiungere donazioni importanti come questa nei confronti dei bambini con malattie oncologiche. Il comune è molto attento alle strutture dove si fa sport e metterle a disposizione di questo 1° Memorial Claudio Lettieri è stato un piacere”.

Commosso e molto soddisfatto Maurizio Lettieri ha chiuso il torneo, ribadendo il che: “è stato un piacere vedere sport e sociale uniti. Spero che ognuno di noi, nelle sue possibilità, possa aiutare il prossimo”.

Infine, nel ringraziare partecipanti, istituzioni e sponsor, Maurizio ha dato appuntamento al prossimo anno, consegnando un riconoscimento a tutti i componenti della famiglia che hanno voluto con lui ricordare Claudio Lettieri, fondatore dell’azienda, nel giorno del suo compleanno.