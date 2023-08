Corciano Festival 2023, sabato si comincia con l’inaugurazione dell’itinerario visivo

Il 59° Agosto Corcianese è pronto a deliziare il pubblico con una variegata serie di eventi culturali che si svolgeranno dal 5 al 15 agosto nel suggestivo borgo di Corciano. Il Corciano Festival, rinomato per la sua ricchezza artistica, si aprirà ufficialmente sabato 5 agosto alle 18 presso la piazza Doni, con il taglio del nastro inaugurale (l’evento si sposterà alla sala del Consiglio di palazzo Comunale in caso di maltempo).

Il primo fine settimana sarà ricco di appuntamenti, a partire dal sabato 5 agosto alle 20, con l’apertura della Taverna del Duca, dove i partecipanti avranno l’opportunità di gustare le prelibatezze Slow Food e le eccellenze culinarie dell’Umbria. Per prenotazioni, è possibile contattare i numeri 340 8527632 e 335 6458985.

Alle 21, nello scenario affascinante della piazza Coragino, la Corciano Festival Orchestra incanterà il pubblico con il concerto “Da novo et d’antico”, in occasione della premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale di composizione originale per Banda. Diretto magistralmente da Alessandro Celardi, il concerto presenterà opere di illustri compositori come J. Halverson, R. C. Ferrìs, H. Berlioz, G. Verdi e M. Lufrano. L’evento sarà arricchito dalle prime esecuzioni mondiali delle opere “Seasional rites” di Pedro Salinas Robles, vincitrice del primo premio, e “Pala dell’Assunta” di Raul Carrion Ferrìs, segnalata nel 32esimo Concorso Internazionale di Composizione Originale per Banda del 2023. L’ingresso al concerto sarà a pagamento (euro 5).

La domenica 6 agosto, alle 18.30, nella piazza Doni, sarà presentato il libro “Tutti contro tutti” di Diletta Cappannini, edito nel 2023 da Bertoni editore. L’autrice dialogherà con Mariangela Taccone, presentando un’opera che esplora tre generazioni di una famiglia e le dinamiche del male e del bene che si manifestano attraverso i personaggi. Una narrazione coinvolgente che svela il segreto dell’epilogo, dove ogni cosa si ricompone, in una verità assoluta.

La serata proseguirà alle 20 con l’apertura della Taverna del Duca per chi desidera trascorrere una piacevole cena.

Alle 21.30, nella piazza Coragino, l’autrice Nora Venturini presenterà il suo libro “Paesaggio con ombre”, pubblicato da Mondadori nel 2022. Insieme a Maria Grazia Virgilio, si intraprenderà un viaggio nelle strade di Roma attraverso gli occhi della tassista ribelle, Debora Camilli. Un’avventura coinvolgente che catturerà il cuore dei lettori.

Durante tutto il periodo del festival, dal 6 al 15 agosto, gli amanti del gaming avranno l’opportunità di partecipare a “Roompicapo – Alla scoperta di Corciano”, una sfida a caccia del tesoro leggendario appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna. I partecipanti dovranno risolvere enigmi e prove in 90 minuti per svelare il mistero e conquistare l’inestimabile tesoro. Le prenotazioni e le informazioni possono essere richieste ai numeri 3295758765 e 3925245864.

Per tutti i dettagli del programma e ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del festival www.corcianofestival.it o utilizzare la web app “Corciano Festival” sul proprio smartphone, senza bisogno di installazioni, al seguente link: https://festival.corcianoapp.it/#/main.