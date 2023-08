Solomeo Festa Rinascimentale: un’edizione strepitosa quella appena conclusa

Un’edizione strepitosa quella appena conclusa e andata in scena dal 21 al 30 luglio scorsi. Solomeo Festa Rinascimentale 2023 si conferma come una delle manifestazione più apprezzate dell’Umbria con presenze importanti che arrivano, oramai, anche da fuori regione e da paesi stranieri.

Dieci giorni all’insegna delle tradizioni di un tempo, di spettacoli di arte varia: giocolieri, mangia fuoco, giullari, trampolieri e acrobati si sono alternati in Piazza della Pace incollando ai gradoni il folto pubblico presente. Il borgo di Solomeo ha accolto i tanti visitatori con la sua tradizionale bellezza, i suoi scorci, le sue piazze illuminate da candele e fiaccole in un atmosfera suggestiva che ha catturato tutti, grandi e piccoli. E poi l’immancabile buona cucina umbra che ha soddisfatto migliaia di palati.

Lo sforzo organizzativo della Filarmonica e dell’intera comunità di Solomeo è stato ampiamente ripagato dalla soddisfazione, dalla felicità che trasparivano sul volto delle tantissime persone che hanno goduto della Festa.

1 di 4

«Un grazie particolare – sottolinea il Presidente della Filarmonica Stefano Gabrielli – va innanzi tutto alla famiglia e alla Fondazione di Brunello e Federica Cucinelli per il sostegno all’intera manifestazione, al Comune di Corciano per il suo patrocinio, al Consulente artistico Gian Luca Foresi, ai tanti, preziosi, fornitori e a tutti coloro che ogni anno rendono possibile con la propria opera volontaria la realizzazione di un evento che impiega giornalmente circa centocinquanta persone. Un capitolo a parte lo meritano i “giovani” di Solomeo. – prosegue il Presidente – Dai più piccoli: bambini e bambine che aspettano la Festa tutto l’anno e poi li vedi camminare freneticamente per ogni angolo del paese impegnati nei diversi servizi o affascinati dagli spettacoli degli artisti di strada; ai più grandi: ragazzi e ragazze che sono diventati un punto di riferimento imprescindibile sia dal punto di vista organizzativo che fattivo della comunità di Solomeo e dei suoi tanti appuntamenti. Tutti loro rappresentano il futuro del nostro borgo e delle sue tradizioni ma soprattutto dimostrano come sia possibile coniugare in qualsiasi evento una programmazione che sappia rispondere alle esigenze e alle aspettative di fasce di età così diverse che popolano gli appuntamenti di Solomeo. Grazie ancora e arrivederci dal 19 al 28 luglio per l’edizione 2024».