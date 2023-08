Un viaggio nell’arte del Perugino con il Corciano Festival: presentata l’edizione 59

Il borgo di Corciano si prepara ad ospitare la cinquantanovesima edizione dell’Agosto Corcianese – Corciano Festival promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano e il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia e di numerose aziende private del territorio. L’evento si terrà dal 5 al 15 agosto e sarà dedicato a due figure molto care ai corcianesi, recentemente scomparse: l’artista Giuseppe Magnini e il maestro Franco Venanti, tra i fondatori dell’Agosto Corcianese. Selezionato tra “I Borghi più belli d’Italia” e riconosciuto come “Destinazione Europea d’Eccellenza”, il borgo arroccato sul colle si appresta dunque ad aprire le sue porte sabato 5 agosto alle 18 con il taglio del nastro ufficiale del 59esimo Agosto Corcianese. A seguire, inaugurazione della mostra Il Perugino alla Sistina; un viaggio da Roma a Corciano a cura di Alessandra Tiroli alla chiesa di San Francesco.

La presentazione dell’Agosto Corcianese si è tenuta presso la sala Fiume di palazzo Donini a Perugia, alla presenza di importanti personalità, tra cui la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, l’assessore alla Cultura del Comune di Corciano, Francesco Mangano, e il vicepresidente della Pro Loco Corciano, Giorgio Gabrielli.

Il sindaco Pierotti ha sottolineato l’importanza dell’Agosto Corcianese, che si conferma come il secondo festival più longevo dell’Umbria. L’evento è un motivo di vanto per l’amministrazione comunale e rappresenta un’opportunità per arricchire l’offerta turistica dell’Umbria, grazie alla collaborazione tra istituzioni, sponsor privati e il sostegno della Regione.

L’Agosto Corcianese, tra arte, letteratura, teatro, musica e rievocazioni storiche, offre un programma ricco di eventi che si snoderanno lungo le vie e le piazze del centro storico di Corciano, caratterizzato da scorci architettonici di straordinaria bellezza.

Una delle sezioni principali dell’evento sarà dedicata all’arte, con protagonista il Divin Pittore Pietro Vannucci Perugino, nel quinto centenario della sua morte. Grazie alla collaborazione con i Musei Vaticani, sarà possibile ammirare l’itinerario visivo che collega la chiesa di San Francesco e la chiesa Santa Maria Assunta, permettendo ai visitatori di immergersi nelle opere del Perugino e nel paesaggio umbro.

La sezione letteraria presenterà diverse presentazioni di libri, con la partecipazione di autori affermati e di grande interesse. Gli appassionati di musica potranno godere di concerti della Corciano Festival Orchestra diretta da Alessandro Celardi, oltre a masterclass con esperti e l’esibizione del maestro del sax Javier Girotto. La sezione teatrale ospiterà spettacoli coinvolgenti, come “L’Orestea” di Eschilo con musica dal vivo, mentre per le famiglie sarà proposto uno spettacolo di strada con teatro e arte circense.

Il cuore del festival sono le imperdibili rievocazioni storiche, che trasporteranno i visitatori in un’esperienza a cavallo tra Medioevo e Rinascimento. I momenti più attesi saranno la Serenate dei Menestrelli, la Cerimonia del Lume, il Corteo quattrocentesco del Gonfalone e i combattimenti medievali tra i rioni Borgo, Castello, Santa Croce e Serraglio. Novità di quest’anno sarà il quadro scenico della convivialità della corte della famiglia Della Corgna nel gran giorno della festività di Mezz’agosto.

Per i partecipanti, sarà possibile rimanere sempre aggiornati sul programma grazie alla web app “Corciano Festival” consultabile su smartphone, con informazioni utili, descrizioni delle mostre, il menù della Taverna del Duca e una mappa del borgo per orientarsi.