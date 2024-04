Gli alunni della Bonfigli a lezione di primo soccorso

Gli alunni che stanno per affrontare gli esami di licenzia media a Corciano hanno potuto fruire di lezioni di Primo Soccorso. Il percorso, che si è ripetuto anche nel corrente anno scolastico, nasce dalla sinergia tra l’Istituto Comprensivo Bonfigli e Camilla Rossini, responsabile dell’Area Giovani del comitato locale della CRI.

“Ritengo particolarmente utile che i ragazzi prossimi alla licenzia media abbiano potuto acquisire alcune nozioni di base che vanno ad arricchire il loro bagaglio personale e possono anche rivelarsi utili per aiutare il prossimo in caso di bisogno – ha commentato il dirigente scolastico Daniele Gambacorta – e ringrazio i Volontari della Croce Rossa di Corciano, che si sono resi disponibili a formare gli alunni”.

Le lezioni, teoriche e pratiche sono state coordinate dal volontario Mauro Blasi. Tra gli argomenti affrontati la nascita della Croce Rossa, lo stemma Internazionale, la Mezza Luna Rossa, come si diventa volontari. Si è parlato della presenza in varie attività come sagre, di attività sociali verso persone bisognose, ma anche di come si effettua correttamente la chiamata di emergenza al 112, o di come agire in occasioni di piccoli eventi. Trattati, inoltre, argomenti che coinvolgono i giovani, come i danni provocati da assunzione di sostanze stupefacenti e da alcol, le dipendenze da fumo, gioco d’ azzardo, uso del cellulare.

Molto interesse ha suscitato la lezione pratica, dove gli allievi hanno assistito alle manovre salvavita sul manichino Anna nella respirazione artificiale e massaggio cardiaco e indossato delle maschere con lenti per simulare lo stato di ebbrezza, poi sperimentato su un percorso con degli ostacoli. Le lezioni si sono svolte in tutte le sedi durante le ore di Educazione Fisica alla presenza dei docenti: Fabrizio Quaglietti, Ireneo Adamo per la sede di San Mariano, Maria Stella Bigerna e Silvestro Baldacci per la sede di Mantignana e Corciano.

Ufficio Stampa Comune di Corciano