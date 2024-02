“Vite di Donna”, a Corciano una nuova rassegna illumina l’universo femminile dal 8 al 31 marzo

Corciano si trasforma in un palcoscenico dedicato alle donne, dando voce alle loro storie e sfide attraverso un innovativo format culturale. L’assessore alla cultura, Francesco Mangano, ci ha anticipato il programma della rassegna “Vite di Donna,” in calendario dall’8 al 31 marzo. Il mese dedicato all’universo femminile coinvolgerà varie personalità, tra cui Caterina Fiocchetti, Liù Bosisio, Valentina Parasecolo e Carolina Cucinelli. Queste figure, insieme ad alcuni uomini, saranno le narratrici di un percorso che mira a non focalizzarsi solo sui problemi, come la violenza di genere e il femminicidio, ma a mettere in risalto anche la creatività e il talento delle donne.

Il format inedito della rassegna sarà illustrato dall’assessore Mangano durante la conferenza stampa in programma il 29 febbraio a Palazzo Donini, Sala Fiume, a Perugia. “Vite di Donna” si propone di offrire un microfono alle protagoniste, permettendo loro di esprimere le proprie voci. Allo stesso tempo, diventerà un’arena di discussione per tematiche ancora attuali e rilevanti nell’essere donna. La Chiesa di San Francesco a Corciano e, per la prima volta dall’inaugurazione, il “Centro Civico Sabrina Caselli” a San Mariano, saranno le location che ospiteranno gli eventi della rassegna.

La rassegna “Vite di Donna” è frutto di una collaborazione sinergica con associazioni ed enti, proponendosi come una piattaforma per mettere in evidenza la voce delle donne e affrontare le questioni che ancora oggi caratterizzano e condizionano la loro vita. Anche le scuole di Corciano parteciperanno attivamente a diverse attività di sensibilizzazione, ampliando il coinvolgimento della comunità locale.