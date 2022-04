Scala la Trinità in bici come l’Everest, ecco l’impresa di Michele Andreani

Sarà un’impresa al limite dell’impossibile quella che si prepara a Corciano, domenica 24 aprile dalle 4 del mattino alle 18. L’atleta corcianese Michele Andreani, nell’ambito delle iniziative del progetto ECOrciano, si cimenterà nella sfida estrema “Everesting 8848 Malbe 9000”. L’obiettivo è percorrere l’ascesa al Colle della Trinità, vetta di monte Malbe, per un numero di volte pari all’altezza del monte Everest.

“Non possiamo fare altro che invitare tutti a fare il tifo per chi si mette in gioco, sfidando sé stesso” sottolinea l’assessore allo sport Andrea Braconi. L’impresa, avvalorata a livello internazionale dalla Red Bull, è infatti quella di “riuscire a mettere le ali”, superando i propri limiti fisici e psicologici. Sarà possibile sostenere l’atleta e assistere alla sua sfida lungo via Panoramica nel tratto che da Valpinza giunge sino al Colle della Trinità. “Qualora le condizioni meteo dovessero essere avverse – spiega sempre l’assessore – l’evento sarà spostato in altra data da concordare con gli organizzatori”.