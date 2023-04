Ultimo consiglio comunale, il bilancio dei consiglieri Taburchi e Russo

- pubblicità -

“Giovedì scorso si è svolto l’ultimo Consiglio Comunale di questa consiliatura e sembra opportuno e doveroso fare un consuntivo operativo ed emozionale di questa esperienza maturata. Il tempo è volato, sembra ieri quel giorno in cui, con determinazione e grinta, abbiamo iniziato questo percorso istituzionale, sono invece passati 5 lunghi anni, molto intensi e pieni di criticità: prima fra tutte la pandemia, che ha sconvolto il mondo intero non solo con serie difficoltà sanitarie ma conseguentemente anche sociali ed economiche, ma anche la guerra ancora in svolgimento non molto distante da noi, che ancora miete vittime e distruzione e tiene in ostaggio serenità e coscienze.

Anni in cui dapprima con il consigliere Franco Testi, che ringraziamo sentitamente per l’impegno profuso con infinita forza e grande sensibilità, ed in seguito con la collega consigliera Lucrezia Russo, abbiamo trascorso rendendoci disponibili per tutta la collettività, presenziando ad ogni appuntamento istituzionale, studiando con dovizia ogni istanza, proponendo, valutando e talvolta opponendoci sempre con serietà e spirito costruttivo”.

“Il benessere del nostro bellissimo territorio e della nostra bella comunità è stato il faro che ha illuminato e indicato ogni nostra azione politica ed amministrativa in questi anni e che abbiamo portato avanti con onestà intellettuale e rettitudine.

Vorremmo ringraziare tutti gli elettori che preferendoci ci hanno accordato piena fiducia, offrendoci il compito importante di rappresentarli in sede di consiglio comunale ma vorremmo altresì ringraziare tutto il personale della sede comunale che ci ha supportato ogniqualvolta ce ne sia stato bisogno e che abbiamo consultato per cercare ogni possibile soluzione alle criticità e problematiche sollevate dai cittadini.

Ringraziamo infine tutti i colleghi del consiglio e della giunta, con i quali, seppure partendo da differenti visioni politiche, abbiamo dialogato anteponendo costantemente l’interesse primario del nostro territorio alle “bandiere politiche”.

Pur non essendoci candidati per le prossime amministrative, rimarremo a disposizione di chiunque vorrà contattarci e ci impegneremo sempre per tutelare e valorizzare il territorio che orgogliosamente ci ospita e ci auguriamo che chi verrà dopo di noi continui con lo stesso impegno questo importante percorso”.

Gianluca Taburchi

Lucrezia Russo

Consiglieri comunali