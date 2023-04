Amministrative Corciano, Fratelli d’Italia a sostegno di Daniele Padovano sindaco con Luca Camicia

- pubblicità -

“Ho scelto di candidarmi per rappresentare i giovani e cercare di avvicinarli alla politica, oltre a voler sostenere, concretamente, con il mio bagaglio di esperienza, i residenti. Un modo per far crescere ancora di più la cittadina di Corciano, tra i borghi più belli d’Italia. Il mio obiettivo è anche quello di rappresentare gli studenti che hanno bisogno di spazi adeguati e nuovi alloggi per vivere meglio e serenamente il territorio, rafforzando i trasporti pubblici e intervenendo su quelle opere lasciate incompiute dall’amministrazione uscente”. A dirlo, tramite una nota stampa, Luca Camicia, candidato con Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Corciano, a sostegno di Daniele Padovano sindaco.

Perugino, trentadue anni, quattro lauree e due master, infermiere al Santa Maria della Misericordia di Perugia e titolare di un Poliambulatorio medico a Ellera di Corciano e del Centro di formazione per sanitari e professionisti. Figlio dell’ex consigliere comunale del capoluogo umbro, Carmine Camicia, non è la prima volta a scendere in campo. Lo ha fatto anche alle regionali del 2019 a sostegno dell’ex sindaco di Assisi a presidente della Regione, Claudio Ricci.

Un giovane impegnato su più fronti che vuole dare il suo contributo alla comunità di Corciano che conosce da anni grazie all’attività lavorativa. “Proprio la conoscenza del territorio corcianese – prosegue Luca Camicia – mi ha spinto in questa nuova avventura. Anche perché il candidato a sindaco della coalizione del centrodestra è una persona giovane, che può fare la differenza”.

Per il candidato a consigliere comunale bisogna, dunque, puntare sui giovani e mettere in campo delle politiche attive del lavoro: “In grado di far incontrare domanda e offerta del territorio, in base alle esigenze lavorative e formative delle aziende, che richiedono sempre più personale formato. E dare la possibilità ai giovani di affacciarsi al mondo del lavoro attraverso percorsi di accompagnamento e inserimento sempre più personalizzati, oltre a sviluppare le competenze per la riqualificazione professionale mirata ai fabbisogni del territorio”.

Scheda candidato al Consiglio comunale di Corciano, Luca Camicia

Nato a Perugia, il 14 marzo del 1991, quattro lauree: in Scienze dei servizi giuridici alla facoltà di Giurisprudenza, in Scienze motorie e sportive e laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche. Due Master: in Area critica e in Criminologia e attività forense. Titolare del Poliambulatorio medico FisioCam a Ellera di Corciano e del Centro di formazione FisioCam per sanitari e professionisti, e dipendente, come infermiere di pratica avanzata, all’Azienda ospedaliera di Perugia. Candidato alle ultime elezioni regionali con la lista Ricci presidente.