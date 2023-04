Elezioni comunali: la Sinistra Ambientalista si presenta a Corciano

- pubblicità -

Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato la propria lista a Corciano, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. L’appuntamento si è svolto a San Mariano alla presenza del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Nel corso del pomeriggio il deputato di Alleanza verdi e Sinistra ha incontrato il candidato sindaco della coalizione Lorenzo Pierotti, mentre nel tardo pomeriggio si è svolto un momento di presentazione dei candidati e delle candidate.

Ambiente, servizi pubblici, lavoro e giovani, sono alcuni dei principali temi toccati all’iniziativa, in cui il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha ribadito la necessità di costruire un’alternativa alla destra anche in queste elezioni amministrative.

In Umbria Alleanza Verdi e Sinistra sarà presente in tutti i comuni con il proprio simbolo andando così a rappresentare la sinistra ambientalista all’interno delle coalizioni progressiste. Un voto fondamentale anche a Corciano per portare nelle istituzioni le proposte e le istanze di giustizia sociale e climatica.