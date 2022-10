Teatro: ad Halloween va in scena l’opera buffa “Il campanello dello speziale”

L’associazione culturale Musicosmicamente di Perugia con la sua compagnia lirica allestirà lunedì 31 ottobre alle ore 21.00 al Teatro della Filarmonica di Corciano l’opera buffa Il Campanello dello Speziale di Gaetano Donizetti, patrocinata dal Comune. “Lo spettacolo – informano gli organizzatori – sarà di sicuro divertimento per grandi e piccini, anche perché sarà ambientato nell’atmosfera di Halloween, con costumi e trucco dei personaggi ad esso collegato.

Il Campanello dello Speziale fa parte di una serie di atti unici che il compositore produsse all’apice della sua popolarità. Questa deliziosa farsa in un atto è scritta e composta a Napoli dal Donizetti circa sei mesi dopo il grande successo ottenuto nella stessa città con la prima rappresentazione presso il Teatro san Carlo della Lucia di Lammermoor. Viene rappresentata la prima volta a Napoli presso il Teatro Nuovo il 6 giugno 1836. Il “Campanello” è una delle prove del compositore più riuscite nel genere comico e fu salutata da successo fin dal suo primo apparire. Nacque sotto forma di farsa con dialoghi. Di proporzioni ridotte: solo cinque numeri musicali intercalati da dialoghi parlati con la parte del basso buffo in testo dialettale, fu composta da Donizetti per risollevare le precarie condizioni in cui versava il Teatro Nuovo in quegli anni. Venne in seguito rimaneggiata dall’autore stesso che nel 1837, per il teatro del Fondo, compose recitativi al posto dei dialoghi, sostituì un brano, aggiunse un secondo duetto per baritono e basso: l’opera è nota nel nostro secolo essenzialmente in quest’ultima versione.

La trama – Don Annibale Pistacchio, speziale in Forìa, alle porte di Napoli, sta festeggiando il proprio matrimonio con Serafina, una bella ragazza di parecchi anni più giovane. Don Annibale freme: all’indomani mattina di buon’ora dovrà partire per Roma per assistere all’apertura di un testamento. Ma a guastar la festa arriva il giovane Enrico, cugino ed ex amante di Serafina, che suonando di continuo il famigerato campanello, entra in casa proponendosi in una girandola di travestimenti e fingendo di chiedere medicine per i più strani malanni. La notte scorre in fretta e al sopraggiungere dell’alba il povero Don Annibale parte, sollecitato dal premuroso Enrico, senza neppure essere entrato in camera da letto.

Il cast

Don Annibale Pistacchio – Francesco Palmieri

Serafina – Andreina Ramirez

Madama Rosa – Alessandra Ongarello

Enrico – Matteo Mencarelli

Spiridione – Luca Rondini

Invitati – Jiaxin Ding – Cherrynia Vanderpuye – Francesco Isidoro Gioia – Marco Seri –

Pianoforte – Ettore Chiurulla

Regia, scene e costumi – Maria Grazia Pittavini