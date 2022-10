Lutto a Ellera di Corciano per la morte di Sonia Galassi, titolare del marchio omonimo di gioielleria

Lutto anche a Ellera di Corciano, dove ha sede il negozio di gioielleria che prende il suo nome, per la morte dell’imprenditrice Sonia Galassi, da anni riferimento nel perugino per gli articoli di gioielleria, orologeria, bomboniere e liste nozze. L’annuncio è stato dato lunedì sera attraverso i canali social della società. “Per sempre con noi…Buon viaggio Sonia” si legge in un post pubblicato su Facebook sotto il quale sono già migliaia i messaggi di cordoglio.

Sonia Galassi, 54 anni, è stata volto e simbolo del marchio omonimo ideato nel 1994 con il primo negozio a Ferro di Cavallo anche se, come si legge nel sito ufficiale, il laboratorio orafo artigiano, tuttora attivo, è operante fin dal 1988. Al 2003 risale invece l’inaugurazione del negozio a Ellera di Corciano.

Sonia Galassi lascia il marito e tre figli. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio, alle 16, nella chiesa di Castel del Piano.