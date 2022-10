Verso le amministrative 2023, incontro pubblico con il Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5Stelle Corciano Venerdì 21 Ottobre alle ore 21 presso la sala XX Secolo adiacente alla Biblioteca G. Rodari di San Mariano nel quartiere Girasole terrà un ‘Assemblea Pubblica aperta a tutti i cittadini di Corciano per parlare di ”politica locale .aggiornamenti e proposte verso le elezioni amministrative 2023”.

L’incontro vuol essere anche un momento di confronto per parlare dell’attuale situazione di crisi europea legata da un lato alla guerra in Ucraina e dall’altro al caro energia. Il Movimento 5stelle Corciano aderirà infatti alle Manifestazioni per la pace che si terranno sia a livello locale il 23 ottobre a Perugia sia a livello nazionale nel mese di novembre a Roma, convinti che la spinta dell’Europa verso un negoziato di pace rappresenti l’unica via d’uscita da questa guerra.

A giugno ci saranno inoltre le nuove elezioni amministrative del Comune di Corciano, il Movimento 5stelle alla fine di questo anno conta 10 anni di presenza in Consiglio Comunale come forza di minoranza nelle fila dell’opposizione , riteniamo quindi utile, in vista del prossimo appuntamento elettorale, iniziare a fare degli incontri con tutti i cittadini sostenitori e non per fare un bilancio delle azioni portate avanti in questi anni in Consiglio Comunale e nello stesso tempo costruire, con tutti i cittadini che vorranno aderire al progetto, il prossimo programma elettorale, proposte, idee, spunti di riflessioni per confrontarci su come poter vivere al meglio i nostri quartieri e sulle criticità del servizio pubblico locale parlando di verde, ambiente, urbanistica, rifiuti ed energie alternative.

Le Consigliere del Movimento 5 Stelle

Chiara Fioroni

Stefania Rosignoli