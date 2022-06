La Partita del Cuore per la “Banca della parrucca”, domani l’iniziativa a Solomeo

Si svolgerà giovedì 30 giugno dalle 17.30 al parco don Alberto Seri di Solomeo la “Partita del cuore”, una nuova iniziativa di “Un’idea per la vita onlus”. Evento di solidarietà per sostenere il progetto della “Banca della parrucca” rivolto alle donne che ne hanno necessità a seguito dei trattamenti chemioterapici. Gli organizzatori sottolineano che la Fondazione Brunello Cucinelli ha accolto l’iniziativa aprendo le porte all’impianto sportivo di Solomeo e mettendolo a disposizione dell’associazione presieduta da Laura Cartocci e di tutti i suoi ospiti. A sfidarsi saranno cinque squadre composte da coloro che a vario titolo sostengono l’associazione durante le attività periodiche annuali. Si tratta degli Amici della onlus, la Bni Umbria, i sindaci, gli assessori e i consiglieri, le glorie del calcio e i medici e gli operatori sanitari.

Un contributo “importante” è già arrivato da numerosi imprenditori umbri che hanno aderito all’evento con l’obiettivo comune di far crescere velocemente la “Banca della parrucca”, per dare supporto a più pazienti possibili della Breast unit e dell’oncologia medica dell’ospedale di Perugia. “La nostra attività di volontariato è volta a migliorare la qualità della vita delle pazienti affette da patologie oncologiche” ha sottolineato Laura Cartocci, presidente di Un’idea per la vita onlus. “Siamo felici con i nostri eventi – ha aggiunto – di poter contribuire allo sviluppo della Banca della parrucca e dare un aiuto concreto alle donne in un periodo difficile della loro vita. Ringrazio Brunello Cucinelli per il suo grande cuore, gli imprenditori umbri e tutti coloro che ci sostengono e che hanno reso possibile questo evento, dando concretezza ad un progetto così importante”. Un’idea per la vita Onlus opera da circa tre anni nel territorio e realizza iniziative riguardanti la prevenzione oncologica.