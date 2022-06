Conto alla rovescia per la XXIII edizione del Festival Villa Solomei

Mancano solo tre giorni all’avvio della XXIII edizione del Festival Villa Solomei, in programma da venerdì 1 luglio a martedì 5 luglio nei magnifici angoli del paese di Solomeo. Una cinque giorni imperdibile dove, accanto ai concerti più classici si potranno trovare generi più moderni e contemporanei come lo swing (’900 swing italiano – 3 luglio) o il jazz (Opera Illegal, incontro proibito tra Lirica e Jazz – 3 luglio) e la presenza di strumenti come i sassofoni (Alma Sax Quartet – 2 luglio) o le chitarre (Acusma guitar quartet – 2 luglio).

Fervono gli ultimi preparativi in attesa dell’arrivo dei due ospiti d’onore di questa edizione 2022: Stefano Accorsi, che sabato 2 luglio, alle 21.15, porterà sul palco con una versione con musica dal vivo, del suo Giocando con Orlando, grazie al coinvolgimento dell’ensemble Micrologus; e il compositore americano Dan Forrest che domenica 3 luglio, sempre alle 21.15, assisterà alla prima esecuzione mondiale del suo Pater noster.

Ogni giorno, dall’1 al 3 luglio, si inizierà in teatro, alle ore 17.30, con un concerto per pianoforte per proseguire poi in un percorso che sembra avvolgere in un abbraccio il borgo storico prima di tornare nei pressi teatro per il concerto finale delle 21.15. All’ombra del campanile (18.30), chiesa di San Bartolomeo (19.00), Giardino degli ulivi (19.30) e piazza del Castello (20.00) le quattro tappe musicali intermedie. Nelle giornate del 4 e 5 luglio, invece, un concerto serale in anfiteatro alle 21.15.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO AD INGRESSO LIBERO – NON OCCORRE PRENOTAZIONE