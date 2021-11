Straquasar, tutto pronto per la gara di domenica

Tutto è pronto per la quarta edizione della “Straquasar” la gara podistica in programma domenica 14 novembre a Corciano, che torna dopo un anno di forzata assenza e che vedrà ai nastri di partenza 350 podisti provenienti sia dall’Umbria e da varie regioni. La competizione giungerà al culmine di una quattro giorni di iniziative collaterali legate al benessere e ai prodotti tipici in corso al Quasar Village. La Straquasar scaturisce da una sinergia di soggetti che vedono in prima linea sul piano tecnico le società dei L’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e del Cdp Atletica Perugia insieme allo stesso Quasar sotto la direzione di Tiziana Zetti, Archi’s Comunicazione, Spazio Conad, Avanti Tuttta Onlus e con il determinante apporto della Polizia Municipale e dell’Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza del tracciato.

“Stiamo cercando di curare ogni dettaglio della competizione – sottolineano Falchetti e Zetti – per poter far vivere a tutti i partecipanti una giornata di sport e di sano agonismo, rendendo questa gara come un’occasione di ripartenza e di progressivo ritorno alla normalità. Le adesioni e le iscrizioni ci fanno essere più che mai fiduciosi”. La partenza (alle ore 10) della gara, che gode del patrocinio di Coni, Endas e Fidal, e l’arrivo saranno presso il centro commerciale “Quasar Village” di Ellera di Corciano, seguendo poi un percorso che ricalcherà in larga parte quello dell’ultima competizione disputata nel 2019 arrivando a Solomeo, con una leggera variazione (senza mutare l’altimetria e la lunghezza) sull’ascesa verso San Mariano. Potranno partecipare anche i non competitivi, sulla stessa distanza e con le stesse modalità degli atleti. Saranno premiate le società più numerose, i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di ognuno delle 11 categorie ed i “senatori” della gara con “Gift Card” e buoni acquisto liberamente spendibili presso le attività commerciali dello stesso Quasar Village. In tutto saranno erogati una novantina di premi. Nel 2019 ad imporsi furono Simon Kibet Loitanyang della Tx Fitness e Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia.