Equitazione, nuovo successo per la giovane Emanuela Domenichini: una vittoria non solo sportiva

Si allena tutti i giorni con tre o quattro cavalli diversi e gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni stanno lì a testimoniare la passione e la determinazione con cui affronta le gare. L’ultima vittoria è arrivata lo scorso fine settimana a Verona dove Emanuela Domenichini, giovane di Corciano che frequenta la scuderia Valmarino, ha vinto il Premio Master Sport Silver. Si è trattato di uno degli eventi più prestigiosi in questa disciplina, unica tappa della Coppa del mondo alla quale hanno preso parte i cavalieri e amazzoni più forti del mondo; il tutto si svolge durante una delle fiere di cavalli più importanti d’Europa.

Emanuela Domenichini, 15 anni compiuti il 21 giugno scorso, ha iniziato a montare a cavallo all’età di cinque anni seguendo la passione di entrambi i genitori. Da diversi anni porta avanti con onore i colori dell’Umbria nel mondo dell’equitazione. Ecco alcuni risultati di rilievo nel suo palmares: tre volte consecutive (2018-2019-2020) campionessa regionale categoria assoluti juniores. Convocata due volte a rappresentare l’Italia: a maggio 2021 si qualifica quinta a Piazza di Siena, uno dei concorsi più prestigioso d’Italia. Già a 10 anni vincitrice (su oltre 1000 partecipanti) del circuito di crescita tecnica.

Emanuela, che frequenta il secondo anno indirizzo biotecnologico al Giordano Bruno, nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con il coronavirus. Per lei è stata una brutta estate quella del 2021 perché proprio in occasione della convocazione con la nazionale ha contratto il COVID. Purtroppo è rimasta in isolamento un mese perché tampone dopo tampone il responso era sempre lo stesso: positivo. La malattia l’ha lasciata con diversi problemi e riprendere gli allenamenti e le gare è stato abbastanza difficile. Nonostante tutto è tornata in sella ed è tornata a vincere, un modo per risollevarsi dall’isolamento e da un periodo che, soprattutto per un’adolescente, è stato molto duro anche a livello psicologico ed emotivo.

Riportiamo un testo scritto di suo pugno da Emanuela nei giorni scorsi, un pensiero che racchiude tutta la tenacia mantenuta e i sacrifici affrontati per avanzare con successo nella sua più grande passione. Di sicuro parole di esempio per altri giovani che come lei che affrontano il futuro cercando di realizzare i propri sogni.