Podismo: per i L’Unatici Ellera Corciano una bella esperienza a Pietralunga

Si sono fatti valere i portacolori della squadra podistica dei L’Unatici Ellera Corciano, impegnati a Pietralunga all’Eco Trail Colleungo Castelvecchio, in una gara di grande difficoltà soprattutto per le insidie del percorso, tra saliscendi a difficoltà del fondo, soprattutto nei boschi. Due le distanze da percorrere a scelta: 11 e 20 km. Sul tracciato più lungo c’è stato il primo posto di categoria per Natascia Micheli, mentre ha concluso al secondo posto della propria categoria Anna Maria Falchetti, presidente della società, e tra gli uomini ha chiuso al terzo posto di categoria Antonello Menconi.

Sulla distanza più breve splendido terzo posto per Alessandra Micolucci e quinto gradino per Laura Gargaglia. La partecipazione alla gara, magnificamente organizzata dalla Pietralunga Runners con partenza ed arrivo nel centro storico del piccolo paese patria del tartufo, è stata sostenuta da uno dei principali sponsor della società, ovvero “Cenci Calzature” di Ellera, con gli atleti che hanno gareggiato appunto con le divise marchiate dalla storica attività del territorio corcianese. La squadra nata nel 2017 dall’unione tra il gruppo podistico L’Unanuova di Ellera e la Podistica Corciano si sta confermando come una delle realtà più vivaci del territorio. Tra l’altro, chiunque voglia entrare a far parte della squadra può farlo in qualsiasi momento, iniziando così la propria attività anche amatoriale e partecipando alla vita sociale del gruppo.