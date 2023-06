Il sindaco Lorenzo Pierotti inizia la consiliatura 2023-2028 a Corciano: obiettivi e impegni per il futuro

- pubblicità -

La nuova consiliatura del Comune di Corciano, che coprirà il periodo 2023-2028, è ufficialmente iniziata con il primo consiglio comunale successivo alle elezioni del 14 e 15 maggio scorsi. Dopo l’appello, si è proceduto con l’affrontare i vari punti all’ordine del giorno, tra cui il giuramento del sindaco, le comunicazioni e le nomine.

Durante il suo discorso, il sindaco Lorenzo Pierotti ha voluto rivolgere un pensiero e un ringraziamento personale e istituzionale al suo predecessore, Betti, sottolineando l’emozione nel ricoprire il ruolo di sindaco della città. Ha espresso la responsabilità derivante dalla vittoria elettorale con circa il 67% dei voti popolari e la consapevolezza di operare in un Comune sano, virtuoso e dinamico, proiettato in avanti in molteplici aspetti, pronto a progettare, realizzare e migliorare. Pierotti ha sottolineato che il compito principale è quello di migliorare il territorio e realizzare quanto proposto nel programma elettorale, che sarà la guida dell’amministrazione. Ha richiamato l’onore, l’impegno e la credibilità come parole chiave che caratterizzeranno il loro operato e l’impronta che si aspetta da tutti, in quanto sindaco del Comune di Corciano.

Nel ribadire l’apertura del Comune a tutti, il sindaco ha anche promesso di visitare tutte le classi delle scuole, le associazioni e le realtà di aggregazione in generale, nonché quante più imprese possibili, assicurando di essere presente e coinvolto. Oltre al sindaco, saranno cinque gli assessori a supportare l’attuazione del programma, due donne e tre uomini, ognuno con specifiche deleghe.

Durante la seduta tecnica sono stati espletati tutti gli adempimenti formali previsti dalla legge, inclusa la convalida degli eletti e le varie nomine. In particolare, Andrea Bacelli è stato nominato presidente dell’Assemblea cittadina, con Federico Fornari come vicepresidente per la maggioranza ed Elena Ciurnella per l’opposizione. Sono stati anche nominati i capigruppo, tra cui Veronica Munzi per il PD e Daniele Padovano per Fratelli d’Italia.

Sono state compiute ulteriori nomine, come quella della Commissione elettorale e della Commissione Giudici Popolari. Nel corso degli interventi successivi, il neo presidente del Consiglio ha ringraziato per la fiducia ricevuta, assicurando di svolgere il suo ruolo nel rispetto della maggioranza e dell’opposizione. La capogruppo Veronica Munzi ha ribadito il suo impegno e augurato un buon lavoro a tutti i colleghi di maggioranza e opposizione, nonché al sindaco e alla giunta, nell’interesse del benessere della comunità corcianese. Anche Daniele Padovano ha promesso un’opposizione costruttiva nell’interesse dell’intera comunità.