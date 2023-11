‘Il Natale veste Quasar’ e arriva lo show del ventriloquo Andrea Fratellini

Dal primo dicembre al 7 gennaio un ricco calendario di eventi tra spettacoli, laboratori e ospiti. Domenica 3 dicembre alle 17 lo spettacolo con il pupazzo Zio Tore

‘Il Natale veste Quasar’ e il centro commerciale di Ellera di Corciano dà il via a un ricco cartellone di eventi in scena dal primo dicembre al 7 gennaio. Una proposta ampia, per accompagnare clienti e visitatori durante le festività con allegria e calore, in cui trovano spazio spettacoli, laboratori, incontri e tanti personaggi. Il primo ospite, domenica 3 dicembre alle 17, sarà il ventriloquo Andrea Fratellini con il suo Ventriloquist Show. Il vincitore di Italia’s Got Talent 2020 propone uno spettacolo per famiglie, comico e divertente. Lo show ruota intorno alla comicità del pupazzo Zio Tore: il buffo personaggio presenterà e canterà dei brani del repertorio di Michael Bublè a tema natalizio facendo divertire il pubblico e scatenando l’ilarità generale.

Il programma natalizio del Quasar Village prosegue, poi, con tante iniziative, tra cui laboratori, anche in 3D, letterine, incontri con Babbo Natale e con il Grinch, cospay Disney, due musical: un tributo a Frozen il 17 dicembre e uno a Barbie il 7 gennaio. Tante, dunque, le occasioni all’insegna del divertimento e della fantasia. Ancora due ospiti faranno visita alla struttura di Ellera di Corciano di proprietà di PAC 2000A Conad. Si tratta dell’oste Giorgione il 16 dicembre e del pallavolista giocatore della Sir e capitano della Nazionale maschile italiana di pallavolo Simone Giannelli che presenterà il suo libro ‘Il mio manuale della pallavolo’ il 18 dicembre. ‘Il Natale veste Quasar’, fino al 24 dicembre, propone anche il Christmas village, un mercatino di Natale nelle caratteristiche casette di legno addobbate a festa negli spazi esterni della struttura che proporrà artigianato artistico e tipicità.