Il campo in erba sintetica “G. Fioroni” è pronto, inaugurazione a ottobre

“E’ un momento importante per il Comune di Corciano perché diamo il via alla prima di due inaugurazioni che impreziosiscono le nostre strutture sportive. Tanto a Ellera che ai Tigli di San Mariano abbiamo realizzato campi da calcio in erba sintetica molto all’avanguardia, destinati ad essere un punto di riferimento per un territorio addirittura extracomunale. Cominciamo il 1° ottobre dall’Impianto sportivo di Ellera”.

E’ quanto sottolinea Andra Braconi, assessore allo sport del Comune di Corciano nell’annunciare un momento pubblico importante per l’amministrazione a guida Cristian Betti: l’inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica “G. Fioroni” prevista Venerdì 1 ottobre alle 18:30. “Perché abbiamo investito ad Ellera – continua Braconi – perché c’è una società solida, che sta disputando il campionato di Eccellenza Umbra e che ha un grande vivaio, i bambini iscritti alla Scuola Calcio sono tanti. La società – ribadisce l’assessore – conta più di 200 iscritti. Insomma, ha delle basi solide che costituiscono una ricchezza ed un vanto per il territorio corcianese e per quelli limitrofi. Ci tengo molto a sottolineare – conclude – che l’impianto di Ellera è frequentato anche da società sportive professioniste e semi-professioniste, una circostanza che non poteva essere ignorata nella pianificazione degli investimenti”.

Alla cerimonia di apertura e intitolazione è prevista la partecipazione delle istituzioni e degli organismi di settore. “Ma non finisce qui – dice ancora Braconi – perché intorno alla metà di ottobre saremo in grado di inaugurare anche il nuovo campo ai Tigli”.