Nuova raccolta Plastic Free a San Mariano, iscrizioni aperte

“Domenica 26 settembre si rinnova l’appuntamento con la Raccolta rifiuti di Plastic Free: un evento che avrà luogo contemporaneamente in oltre 300 località italiane”. L’assessore all’ambiente del Comune di Corciano, Carlotta Caponi, plaude all’ultima iniziativa dell’Associazione Plastic Free, la seconda dell’anno a cura organismo nazionale la cui anima corcianese è la giovane Stella Blancardi. “A Corciano – aggiunge l’assessore – appuntamento alle 15,00 a San Mariano davanti alla gelateria ‘Quore Di Panna’. Ringrazio come sempre Stella, per il suo instancabile impegno e rinnovo l’invito a tutti coloro che vogliono unirsi noi! Perché insieme possiamo fare la differenza!”.

Il progetto vuole far crescere l’attenzione collettiva sul problema dell’inquinamento da plastica, i cui numeri sono imponenti ed impressionanti: 12 milioni di tonnellate raggiungono annualmente i mari del mondo e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono proprio a causa della plastica. Sono ormai due anni che l’associazione Plastic Free è impegnata in questa battaglia, combattuta concretamente sul territorio grazie ad una rete di referenti e canali social sempre più capillare. La modalità operativa consiste in 2 eventi nazionali annuali, pensati su ogni Regione, nei quali si pulisce letteralmente il territorio.

Fra i 330 appuntamenti previsti in Italia domenica 26 settembre, ai quali – si stima – parteciperanno oltre 30mila volontari, c’è anche quello di Corciano che contribuirà all’obiettivo di superare i 300.000 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. L’iniziativa si protrarrà per tre ore circa; ci si concentrerà sulla zona commerciale, per arrivare più avanti possibile nel percorso ciclo pedonale ad essa collegato. Per informazioni Stella Blancardi – 3463725576 anche tramite un messaggio WhatsApp.