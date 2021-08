Covid, un ricovero in più e nessuna vittima in Umbria

Si registra un calo degli attualmente positivi nei dati della Regione relativi all’andamento del Covid, aggiornati al 2 agosto: sono, oggi, 1.660 (44 in meno di ieri). I guariti sono 66, i ricoveri 21 (ieri 20) di cui due (invariato) in terapia intensiva. Anche nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime. I nuovi casi di positività accertati sono 22, emersi da un totale di 1.179 test analizzati (521 tamponi molecolari e 658 antigenici).

Intanto quasi il 60 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale: secondo i dati della Regione aggiornati al 2 agosto, sono 458.694 i cittadini immunizzati, pari al 59,5 per cento. Hanno ricevuto la prima dose 565.912 persone, pari al 73,38 dei residenti. Complessivamente sono state somministrate in Umbria 1.006.636 dosi, sul totale delle 1.054.044 consegnate.