La mostra “Oltre le Nuvole” di Stefania Natalicchi conquista Perugia

“Siamo orgogliosi di Stefania Natalicchi concittadina ed esperta d’arte, da sempre attiva nel nostro territorio, tanto da organizzare manifestazioni inedite e partecipatissime. Con la sua professionalità è arrivata ben oltre i confini del suo luogo di residenza, non possiamo che augurarle che il suo percorso possa ampliarsi sempre di più”. E’ quanto Lorenzo Pierotti, vicesindaco di Corciano, ha espresso visitando la mostra “Oltre le Nuvole” che l’artista Stefania Natalicchi ha inaugurato di recente a Perugia nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio prospicienti Corso Vannucci, riaperti per l’occasione. L’esposizione, visitabile fino a 26 giugno, apre la progettualità della Confraternita del Sopramuro, composta dai commercianti del centro storico (Piazza Matteotti, via Baglioni e Corso Vannucci), volta a valorizzare molti spazi vuoti dell’acropoli con l’arte.

Denominata “Perugia Art Festival”, nella prima metà di agosto vedrà la presenza in vari locali recuperati di molti pittori con le proprie personali, inoltre il 7 e 8 agosto si terranno estemporanee di pittura e fino al 10 agosto eventi di altra natura. “Sono grata alla Fondazione ed alla Confraternita – dice Stefania Natalicchi – che già lo scorso anno aveva organizzato una estemporanea e in questo 2021 di ripartenza sta approfondendo il filone del quale sono una cultrice. L’obiettivo dei commercianti che tutto il giorno lavorano nei negozi e la sera hanno un’energia incredibile è muovere il centro storico grazie all’arte; non vogliono morire ma riattivare spazi bellissimi e fare cultura”.

“In ‘Oltre le nuvole’, il cui vernissage ha visto la presenza del dottor Salvatore Santucci e dell’assessore alla cultura del capoluogo Leonardo Varasano, ho portato il mio percorso degli ultimi 2 anni, tra cui ‘Dimentica’ l’ultima opera, dipinta ad aprile, che vuole ‘invitare’ a scrollarci di dosso il brutto periodo che abbiamo alle spalle per gettarci con positività nel domani”. “Stefania è stata un elemento fondamentale nelle iniziative comunali in tema di pari opportunità – dice Veronica Munzi, consigliera di parità, che insieme al vicesindaco ha visitato la mostra – Sono contenta che i suoi quadri colpiscano così tanto il visitatore, ma spero – conclude – che possa ancora trovare il tempo per incrociare il suo percorso con il nostro”.