Pubblicato “In primis, insieme”: dal progetto al libro in nome della solidarietà

Il 3 giugno 2021 è uscito il libro “In primis, insieme” di Eleonora Nucciarelli, illustrato da Laura Nofrini, nella collana fiabe della Midgard Editrice, nato dall’omonimo progetto #inprimisinsieme realizzato attraverso la collaborazione nata tra le Associazioni “Forma mentis”, “AltrEmenti – Insieme per l’asperger” e lo studio “In primis”. Il concorso prevedeva l’ascolto e la visione di videoletture realizzate dalla scrittrice Eleonora Nucciarelli in uscita a cadenza settimanale nei canali social dello studio “In primis”, chiamando bambini e famiglie a realizzare la relativa illustrazione.

I disegni pervenuti sono stati circa trecento e il premio in palio è stato vinto da un’intera classe di bambini frequentanti una terza classe della Scuola Primaria “Bruno Ciari” di Chiugiana.

Dal progetto è stato pubblicato un libro illustrato contenente i dieci racconti presentati, più un inedito. I temi dei racconti sono incentrati sull’importanza della valorizzazione di diversità e differenze allo scopo di imparare a riconoscere pregiudizi e stereotipi di genere ma con un linguaggio semplice e con la struttura narrativa del racconto fiabesco. Il libro contiene una prefazione curata da Laura Nofrini, Valentina Giugliarelli e Chiara Bacci e una lunga introduzione in cui l’autrice Eleonora Nucciarelli spiega i retroscena della collaborazione che è anche, e soprattutto, una grande amicizia ed è legato indissolubilmente all’Associazione “Giacomo Sintini” che si occupa di iniziative rivolte alla comunità del cancro, cui i proventi delle vendite verranno devoluti.

I #raccontipersentirsipiùvicini di #inprimisinsieme sono stati anche protagonisti dell’importante iniziativa “Dieci voci per dieci racconti” all’interno della kermesse nazionale “Il maggio dei libri”. Il libro verrà presentato venerdì 2 luglio 2021 a Perugia nei Giardini del Frontone di Borgo XX Giugno, adiacenti alla basilica di San Pietro. È possibile acquistare il libro e contribuire alla ricerca sul cancro all’indirizzo: http://www.midgard.it/inprimis_insieme.htm, nei principali bookstore italiani e in tutte le librerie.