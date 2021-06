Installate nel corcianese cinque stazioni per la ricarica di veicoli elettrici

Ancora al centro dell’attività amministrativa corcianese iniziative e progetti volti al green e alla sostenibilità ambientale. Grazie all’intervento di Enel X Mobility, nelle varie frazioni del territorio sono arrivate le prime cinque colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. “Anche questo progetto va a inserirsi in un percorso di forte attenzione per le tematiche ambientali, che ci vede protagonisti su più direttrici, anche grazie ai feedback incoraggianti che provengono dai nostri cittadini” sottolinea l’assessore all’Ambiente Carlotta Caponi. Il mondo della mobilità sta virando verso l’elettrico, con vantaggi evidenti per la collettività: l’automobile elettrica non inquina, può essere ricaricata ovunque e consente di risparmiare sul carburante e la manutenzione oltre che di circolare nelle zone a traffico limitato”.

“Tuttavia la scelta un mezzo elettrico ha come grande barriera all’entrata la carenza di stazioni per la ricarica, per questo l’attenzione dell’amministrazione è massima e grazie all’intervento di Enel X Mobility, sono stati fatti importanti passi in avanti. “Samo sicuri – evidenzia ancora l’assessore – che grazie all’installazione di questi dispositivi, molti nostri cittadini inizieranno a considerare in maniera più decisa, l’acquisto di veicoli elettrici”.

Le colonnine si trovano a San Mariano (in via parco e in via settembrini), a Ellera in via Ponchielli, a Mantignana in Piazza Ercolani e a Corciano capoluogo, sopra il parcheggio dell’Antiquarium e sono dotate delle più avanzate tecnologie informatiche per il controllo da remoto.