Covid: in Umbria vaccini anche in farmacia

Al via la somministrazione dei vaccini, il monodose Janssen, contro il Covid anche nelle farmacie dell’Umbria. Sono 116 quelle dove sarà possibile prenotarsi per i soggetti con età compresa tra 60 e 79 anni, 45 già operative (l’elenco è consultabile al sito web www.umbria.federfarma.it alla sezione ‘Servizi al Cittadino’ o sulla pagina Facebook ufficiale di Federfarma Umbria) mentre le altre lo saranno dai prossimi giorni. Alla prima inoculazione in farmacia hanno presenziato tra gli altri il commissario Covid della Regione Umbria Massimo D’Angelo, e il presidente regionale di Federfarma Augusto Luciani.

Sul fronte delle vaccinazioni l’Umbria ha deciso “per precauzione” di limitare non solo la somministrazione di AstraZeneca, destinato solo agli ultrasessantenni, “ma anche di Johnson & Johnson che ha le stesse caratteristiche” come annunciato dal commissario D’Angelo. Sono intanto 800 i residenti in Umbria con meno di 60 anni che hanno ricevuto Pfizer come seconda dose di vaccino, tra sabato e domenica, dopo che per la prima gli era somministrato AstraZeneca. Complessivamente 3.900 quelli per i quali è previsto il cambio di prodotto in seguito alle indicazioni governative.

Riguardo ai dati giornalieri come ogni lunedì registrati numeri più piccoli. Sono infatti quattro i nuovi casi accertati tra domenica e lunedì in Umbria dove si registrano anche 28 guariti e un altro giorno senza morti. Gli attualmente positivi sono ora 1.013, 24 in meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 679 tamponi e 249 test antigenici, con un tasso positività sul totale dello 0,43 per cento (era 0,7 lunedì della scorsa settimana). Tornano a scendere i ricoverati totali, 46, due in meno di domenica, cinque dei quali, uno in più, nelle terapie intensive.