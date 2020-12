Cinema: “Essere Umbri”, a Natale in tutte le case il documentario di Andrea Sbarretti

È online il documentario del regista Andrea Sbarretti, intitolato “Essere Umbri”. Un’occasione per trascorrere queste giornate per riscoprire le realtà umane e sociali della nostra regione. “Considerato che i cinema sono chiusi e che le persone dovranno restare in casa in questo periodo di lockdown natalizio – spiega Sbarretti – la scelta di renderlo disponibile gratuitamente sul web è stata immediata. La tradizione di guardare film durante le feste quest’anno dovrà essere interrotta, per cui la possibilità di vedere questo docufilm da casa, spero possa in qualche modo dare una parvenza di normalità.”

Essere Umbri è uscito in questi giorni proprio come fosse un cinepanettone o il classico film di Natale, con la differenza che questo è un docufilm piuttosto originale. Si tratta di tre episodi ambientati rispettivamente a Terni, ad Amelia e a Spoleto.

Nel primo capitolo, il protagonista è Alfredo, un deejay che in arte si chiama F.T.G. ed è solito mixare ogni genere di musica, tanto da riuscire a creare delle sonorità davvero spaziali. Nel 2015 è stato colpito da una malattia molto grave. E’ stata proprio la passione per la musica a dargli coraggio per fargli riuscire a superare quel periodo.

La seconda parte del docufilm di Sbarretti, tratta un argomento spesso tabù: il porno ed i giochi trasgressivi di coppia. Werther e Maria Laura fanno cortometraggi erotici da molti anni, da quando la loro vita ha preso una piega, alquanto trasgressiva. Infatti Werther nasce come regista convenzionale: i suoi cortometaggi negli anni ’90 hanno partecipato ai Festival di Cannes e Venezia.

Terzo ed ultimo episodio è quello di Annalisa, una ragazza molto bella che da Milano si trasferisce in Umbria, per la precisione ad Eggi, alle porte di Spoleto. Qui conosce Tommaso e lo sposa. Annalisa è stata attratta dalla quiete umbra e proprio nelle campagne di Eggi, ha trovato la felicità.

Il documentario è stato diviso nei 3 capitoli per una migliore fruibilità ma poi sarà distribuito in forma intera dal regista Sbarretti, autore in passato di diversi documentari girati in provincia di Perugia e trasmessi in alcune TV locali. Ricordiamo “Trasimeno d’amour”, “L’altra faccia della luna” girato a Santa Maria degli angeli, “Le segrete trame di Monia” girato ad Assisi e Foligno, “Santa Rita” girato a Cascia e in ultimo il film “Il lento inverno” che racconta Norcia dopo il terremoto.