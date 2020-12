Umbria regione “gialla” da domenica, Speranza chiama Tesei

“Il nostro passaggio sono sicura che avverrà da domenica, mi ha chiamato da poco il ministro Speranza dicendomi che l’Umbria ha tutti i parametri per tornare in zona gialla”: lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“L’ordinanza sarà firmata questa sera, in Gazzetta domani ed efficacia da domenica”, ha aggiunto la presidente.

Altre regioni cambiano colore: Campania, Provincia autonoma di Bolzano, Val d’Aosta e Toscana non saranno più rosse, ma arancioni (come già Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte) da domenica. Nello stesso giorno Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria smetteranno di essere arancioni e diventeranno gialle (come già Lazio, Liguria, Molise, Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto).

L’unica a restare rossa è l’Abruzzo, che è entrata per ultima in questa zona. Se si prosegue con questi numeri, che sono ovunque in discesa, venerdì prossimo le Regioni e Province gialle passeranno da 12 a 16.