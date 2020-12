Un diverso abbraccio: i bambini del Girasole riscoprono gli spazi esterni della scuola

Gli spazi esterni della scuola del Girasole si impreziosiscono grazie all’iniziativa nata dalla collaborazione della Direzione Didattica di Corciano, l’Associazione l’Abbraccio e gli artisti Stefania Natalicchi e Lello Negozio.

Il progetto intitolato “Un Diverso Abbraccio” ha l’obiettivo di fa diventare l’area della scuola in via Settembrini più di un semplice spazio all’aperto: un luogo nel quale si potranno svolgere momenti del proprio percorso formativo con maggiore libertà e diverse opportunità. I bambini troveranno pitture tematiche e percorsi guidati che esploreranno con la collaborazione dell’insegnante Giorgia Gentili.

All’inaugurazione erano presenti i protagonisti del progetto, dirigente Pierpaolo Pellegrino, il presidente dell’Associazione L’Abbraccio Moreno Conti, gli artisti coinvolti e, per l’amministrazione corcianese l’assessore alla scuola Sara Motti e la consigliera delegata alle pari opportunità Veronica Munzi.

Per l’occasione i bambini delle classi quarte del Girasole hanno anche piantumato quattro alberi donati dai loro genitori, che ora abbelliscono ancora di più gli esterni della scuola.

“Ringrazio il Dirigente Pellegrino e l’associazione – ha detto l’assessore Motti – per essere sempre attiva nel nostro territorio, soprattutto in quest’anno scolastico così difficile e senza certezze, un grazie particolare agli artisti per aver dato vita al progetto”.