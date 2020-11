Il Teatro Cucinelli non rinuncia alla musica con un’ouverture fuori dagli schemi

In questo periodo in cui tutto sembra remare contro l’arte, la cultura e la musica, che la Fondazione ha sempre voluto sostenere e portare ai più alti livelli, il Teatro inaugura la sua stagione con un cambio di programma.

Stante l’impossibilità di eseguire il concerto del Quartetto Felix in programma per domenica 15 novembre, il Direttore Artistico della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, Fabio Ciofini, offrirà al pubblico un concerto d’organo in diretta streaming dalla chiesa di San Bartolomeo a Solomeo.

In programma, sull’organo del perugino Adamo Rossi, costruito nel 1791, musiche di Billington, Bach, Galuppi, Pescetti, Mayr e Zingarelli, in un percorso che ci porterà a scoprire l’arte della trascrizione e l’influenza dell’opera nella musica organistica italiana nei secoli XVIII e XIX.

*Il Concerto del 15 novembre 2020 non è aperto al pubblico e si terrà in diretta streaming dalle ore 17.30 sul canale VIMEO: http://www.teatrocucinelli.it/it/live-streaming/