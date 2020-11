Un miele corcianese è tra i più pregiati d’Italia

Apicoltura Galli continua a conquistare premi. Il Magnus, miele millefiori dal gusto aromatico, dopo essersi aggiudicato la medaglia d’Argento al Concorso Internazionale “London Honey Awards”, è stato premiato anche con le due Gocce d’Oro al concorso più prestigioso del Belpaese – Grandi Mieli D’Italia.

“È uno dei frutti del nostro lavoro nella nostra meravigliosa regione”, racconta Luca Galli, titolare dell’Apicoltura Galli che, insieme all’esperienza del padre Enrico, conduce questa realtà attiva da più di 50 anni nel piccolo borgo medioevale di Corciano. Quest’anno, per la prima volta oltre al Magnus, è stato premiato con una Goccia d’oro l’Irriverente – il miele di Castagno.

Luca continua a raccontare la sua realtà: “Puntiamo unicamente sulla qualità dei nostri prodotti avendo come principio fondamentale il benessere delle nostre api; senza di loro, e senza il nostro territorio nulla sarebbe possibile. Il nostro lavoro consiste unicamente nel prenderci cura dell’ape nel suo habitat, perché possano vivere in armonia e in contesti ricchi di ottime fioriture”.

“Ci occupiamo del prodotto – aggiunge Galli – lo trattiamo con il massimo rispetto e professionalità, ma c’è molto di più: il miele è la combinazione magica di elementi naturali, dove l’uomo non può intervenire. E noi, come tutti, possiamo solo essere spettatori. Da qui la frase che più ci rappresenta e ci contraddistingue “noi mettiamo la passione, tutto il resto è natura”.