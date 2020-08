Lega Giovani Umbria, il corcianese Taburchi è il nuovo coordinatore provinciale

Alla presenza del Coordinatore Federale l’On. Luca Toccalini a Perugia si è svolto il congresso della Lega Giovani Umbria, durante il quale è stato definito il nuovo organigramma del Movimento: Coordinatore umbro, Jacopo Pastorelli; suo Vice e Coordinatore provinciale di Perugia, il corcianese Gianluca Taburchi; Coordinatore universitario, Giacomo Sottili.

Il Coordinatore uscente, l’On. Riccardo Augusto Marchetti, sottolinea: “A chi prenderà il mio posto in questa struttura regionale giovanile mi sento di lasciare un messaggio di lotta, di speranza, di non resa, mai e per nessuna ragione. Questa è la miglior gioventù, quella che fa manifestazioni e proteste non contro qualcosa, ma per ottenere i diritti che qualcuno ci vuole togliere”.

Il nuovo Coordinatore umbro, Jacopo Pastorelli, continua: “È davvero un’emozione raccogliere un’eredità così importante. Insieme a tutta la squadra della Lega Giovani Umbria, ed in particolare al Vice Coordinatore Gianluca Taburchi, daremo il massimo per portare le istanze dei giovani nei tavoli Regionali e Nazionali.”

Il Coordinatore della provincia perugina Gianluca Taburchi aggiunge “È una grande responsabilità cercare di sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi in quella politica che sceglie e plasma anche il loro futuro. Ci tengo a ringraziare particolarmente l’On. Marchetti e Jacopo Pastorelli con cui da sempre condivido le battaglie della Lega Giovani per i ragazzi e per tutti i cittadini. Con noi, vince la squadra!”.