Politica: in Consiglio Comunale entra Lucrezia Russo al posto di Franco Testi

Un arrivederci e un benvenuto nel Consiglio Comunale di Corciano. Dopo le dimissioni irrevocabili presentate nei giorni scorsi dal consigliere comunale Franco Testi (eletto in quota Lega Umbria e poi passato al Gruppo Misto) nell’assemblea di giovedì 28 aprile 2022 è stata sancita la sua surroga con l’ingresso di Lucrezia Russo. La neo-consigliera era infatti la prima dei non eletti nella lista della Lega Umbria alle elezioni comunali del 2018.

Tuttavia anche Russo ha deciso, contestualmente alla sua nomina, di passare direttamente al Gruppo Misto dove ad accoglierla c’è Gianluca Taburchi, anch’egli dimissionario della Lega di qualche mese fa mentre il partito di Salvino rimane rappresentato dal consigliere Roberto Bracco.

“Sono entrata nel gruppo misto – ci ha dichiarato al telefono Russo – perché non trovo più coerenza fra gli iniziali ideali della Lega ed il successivo disallineamento sia a livello nazionale che locale. Troppe divisioni e troppi personalismi a scapito dell’interesse comune. Avendo costantemente ricevuto numerosi consensi per il mio impegno, soprattutto in questo ultimo periodo, ho ritenuto doveroso accettare questo incarico per onorare la fiducia riposta in me alle scorse elezioni”.

Durante la seduta del consiglio comunale il sindaco Cristian Betti ha voluto salutare Franco Testi elogiandone la correttezza e il lavoro svolto fra i banchi dell’opposizione, ha quindi salutato l’ingresso di Lucrezia Russo augurandole buon lavoro.