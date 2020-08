Bilancio lusinghiero per il Centro Estivo “C’era una volta … riscopriamolo adesso”

“E’ stata un po’ la nostra rivincita, perché quando non c’erano ancora le linee guida per i bambini da 0 a 3 anni, abbiamo pensato di offrire un servizio a quelli da 3 a 10 anni”. Il commento, che ha il sapore della sfida vinta, è di Elena Francesca, Federica e Costanza, le educatrici degli asili nido privati in convenzione con il Comune di Corciano – precisamente il Mondo di Tabata, La Tana degli Orsetti, Gli Orsetti Chiacchieroni, Giamburrasca – che non riuscendo a seguire i piccoli che di solito costituiscono il nucleo della loro attività, si sono concentrati su quelli più grandicelli ed hanno coordinato, dal 29 giugno scorso al 7 agosto, il Centro Estivo “C’era una volta … riscopriamolo adesso”.

Organizzato nell’Area Verde dell’ex Colonia, ora intitolata ad Enzo Melani, ha registrato il pieno di presenze e soprattutto una grande armonia e collaborazione con la Polisportiva Corciano, gestore degli spazi. “Come educatrici – dice una di loro – abbiamo saputo rispettare tempi e le esigenze dei bambini. Abbiamo intitolato il Centro ‘C’era una volta … riscopriamolo adesso’ perché volevamo proporre un percorso educativo che facendo riscoprire i valori ed i giochi di un tempo riuscisse, come è stato, a farci stare insieme con gioia”.

“Tranne la prima settimana in cui abbiamo avuto 30 bambini, nelle altre c’è sempre stato il sold out con 50 – spiega un’altra delle professioniste – E’ stata un’esperienza bellissima, perché i bambini dopo il periodo di fermo avevano la necessità e il desiderio di tornare a condividere tempo e spazio. Un grazie particolare alla Polisportiva – aggiungono – per la collaborazione con noi. Sono stati sempre super disponibili ed ogni giorno abbiamo trovato tutto pulito e ben messo. Possiamo solo augurarci di ripetere l’esperienza anche il prossimo anno!”.

Oltre all’amministrazione comunale, lieta che il calendario dei Centri Estivi abbia fornito un servizio valido alla comunità e sia stato apprezzato dai piccoli ospiti (come appurato nel puntuale giro di visite effettuato dagli assessori Sara Motti e Andrea Braconi e documentato sulla pagina Fb del Comune), soddisfatta anche la Polisportiva Corciano. “Anche noi ringraziamo l’amministrazione ed i responsabili del centro estivo – sottolinea il Presidente Giuliano Trastulli – ci fa piacere che la cura con la quale, come gestori, seguiamo l’area verde sia stata apprezzata. E’ anche vero che il Covid ci ha penalizzato, perché a luglio è sempre tempo di sagra e quest’anno, purtroppo, ci siamo dovuti fermare, ma avere potuto destinare gli spazi ad altre attività è stato comunque gratificante”.

Monica Rosati ufficio stampa Comune di Corciano