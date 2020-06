Ritrovamento dell’uomo scomparso, Betti e Braconi: “Grati e orgogliosi della nostra Protezione Civile”

A dicembre scorso è stato celebrato il ventennale della sua fondazione, una giornata (leggi qui) durante la quale è stato sottolineato il grande impegno e l’attività svolta dal Gruppo di Protezione Civile di Corciano nelle emergenze. Oggi l’importanza di quell’attività – mai sbandierata, ma spesso rimasta nell’ombra – si è manifestata al termine delle ricerche di un uomo scomparso nel derutese: una vicenda che, come vi abbiamo riportato, fortunatamente ha avuto un lieto fine.

“Siamo estremamente grati e orgogliosi – a dirlo il Sindaco Betti e l’assessore Braconi – dell’importante contributo dato dai volontari corcianesi della Protezione Civile nel ritrovamento della persona scomparsa nel derutese. A loro va il nostro infinito ringraziamento per tutte le azioni messe in campo in favore della comunità. Sono una garanzia di organizzazione e passione”.