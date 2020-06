Affitti: via libera alle richieste di contributo, alcuni limiti di reddito incrementati del 25%

“Da lunedì 15 giugno è possibile fare domanda per l’assegnazione di contributi per le abitazioni in locazione. E’ un ulteriore sostegno ai nuclei familiari che si trovano in condizione di difficoltà”. A dirlo Sara Motti, assessore alla coesione sociale del Comune di Corciano, che precisa “gli aventi diritto per poter fare domanda devono consultare il sito istituzionale nel quale trovano tutta la modulistica necessaria da compilare e presentare entro e non oltre il 15 luglio 2020 all’indirizzo di posta certificata comune.corciano@postacert.umbria.it oppure tramite raccomandata A/R”.

Insieme alla domanda, è richiesta la presentazione della copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità (permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno CE), una Dichiarazione dei redditi 2019 e/o modello CUD (redditi 2018) di tutti i componenti il nucleo familiare, l’attestazione di pagamento dei canoni di locazione anno 2019, eventuali certificati della Commissione di prima istanza per ogni disabile presente nel nucleo familiare e marca da bollo.

“Una importante novità decisa con atto di Giunta n. 91 del 11.06.2020 – spiega ancora l’assessore – è che i limiti di reddito previsti dal bando per poter accedere ai contributi sono incrementati del 25% per i nuclei familiari con minori tra i loro componenti oltre, come sempre, per quelli con la presenza di componenti ultrasessantecinquenni e/o disabili con invalidità pari al 100%”. Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’albo pretorio del Comune di Corciano per 15 giorni consecutivi, entro i quali potranno essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Al completamento dell’iter, il Comune assegnerà i contributi spettanti.