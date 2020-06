Trovato il 78enne scomparso a Deruta, decisiva l’attività della ProCiv di Corciano

Ritrovato poco prima delle 11.00 di lunedì 15 giugno l’uomo di 78 anni scomparso da Deruta domenica pomeriggio. A rintracciarlo in una zona campestre del derutese sono stati i volontari del gruppo di Protezione Civile di Corciano – sul posto la squadra composta da Giacomo Ambrosi, Edoardo Bartoccini e Sandro Muzi – diretti dal responsabile Francesco Volpi. L’allarme era stato dato poco dopo le 16 di domenica dai familiari del 78enne non vedendolo tornare a casa.

Sono stati impegnati nelle ricerche da ieri una cinquantina di uomini, fra vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari.

A quanto si apprende da fonti ospedaliere l’uomo è in discrete condizioni e non ha riportato traumi. È stato portato all’ospedale di Perugia per tutti gli accertamenti.

“Siamo estremamente grati e orgogliosi – a dirlo il Sindaco Cristian Betti e l’assessore Andrea Braconi – dell’importante contributo dato dai volontari corcianesi della Protezione Civile nel ritrovamento della persona scomparsa nel derutese. A loro va il nostro infinito ringraziamento per tutte le azioni messe in campo in favore della comunità. Sono una garanzia di organizzazione e passione”.