“Ma il PD le paga le tasse comunali?”: il consigliere Ciurnella vuole vederci chiaro

Il consigliere comunale corcianese di Fratelli d’Italia Elena Ciurnella annuncia di aver chiesto con regolare accesso agli atti presso gli uffici tenici del comune di Corciano tutta la documentazione circa il regolare pagamento delle imposte comunali da parte delle sedi di partito presenti sul territorio.

“Con la presente – scrive Ciurnella in un comunicato riportando il documento – sono gentilmente a richiedere documentazione circa il regolare pagamento delle imposte comunali da parte delle sedi di partito, nello specifico sede PD di via Aldo Moro, San Mariano e sede PD di via Mascagni, Ellera e delle eventuali altre sedi di partito presenti sul territorio”.

“È emerso nel corso degli anni – spiega il consiglire di minoranza – che in alcuni comuni, le varie sedi di partito non erano in regola con il pagamento delle tasse comunali ed è per questo che ho deciso di fare un semplice accesso agli atti per verificare la regolarità dei pagamenti nel nostro Comune”.