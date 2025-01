Stella al merito sportivo del CONI per la Polisportiva Ellera: e il 2025 e’ l’anno del 40esimo

Un periodo straordinario per la Polisportiva Ellera, che continua a raccogliere successi e riconoscimenti. In settimana, la società ha ospitato i responsabili dei formatori nazionali di minibasket, Maurizio Cremonini e Roberta Regis, nell’ambito del progetto “Camminare Insieme”. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i giovani atleti, ma anche un momento di formazione prezioso per gli istruttori, confermando l’impegno della Polisportiva nello sviluppo dello sport giovanile.

A poche ore dalla chiusura di questo evento, è arrivata una notizia di grande prestigio: il CONI ha conferito alla Polisportiva Ellera la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2023. Come riportato nella comunicazione ufficiale del Presidente del CONI, il riconoscimento premia l’impegno della società e i suoi meriti sportivi, attribuendo un valore speciale al contributo dato negli anni alla crescita e alla diffusione dello sport. La consegna dell’onorificenza avverrà durante una cerimonia ufficiale organizzata dal Comitato Territoriale del CONI, la cui data verrà annunciata prossimamente.

LEGGI LA LETTERA DEL PRESIDENTE MALAGO’

Con oltre 200 atleti tesserati, la Polisportiva Ellera si conferma un punto di riferimento per lo sport locale. Dalla prima squadra, attualmente seconda in campionato di DR1 dopo il girone di andata e finalista nella recente Coppa Umbra, al settore minibasket che conta circa 110 iscritti tra i 6 e gli 11 anni, i numeri testimoniano una crescita costante. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra che coinvolge uno staff tecnico attento alle esigenze di ragazzi e famiglie, sia nel minibasket che nei settori giovanili.

Il presidente Franco Belisti, al timone della società sin dalla sua fondazione il 28 giugno 1985, ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso lungo 40 anni: “Questo riconoscimento è il frutto di un impegno condiviso. Ringrazio la mia famiglia e tutto lo staff per aver reso possibile questo viaggio che continuerà con passione e dedizione”.

Il 40° anniversario della fondazione della Polisportiva Ellera è un traguardo che la società celebrerà a giugno con eventi e iniziative speciali per ricordare il percorso fatto e guardare con entusiasmo al futuro.