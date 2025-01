Sport e inclusione: il campionato FIGC D.C.P.S. riparte da Ellera

Il calcio torna protagonista di inclusione e condivisione sabato 18 gennaio 2025, con la 2ª giornata del Campionato FIGC – D.C.P.S. Umbria 3° Livello. L’evento si terrà presso il Campo Sportivo G. Fioroni di Ellera di Corciano e coinvolgerà diverse squadre del territorio. Le partite in programma vedranno sfidarsi, alle 10:30, Asd Ellera B contro Asd Angelana sul Campo A, mentre sul Campo B si affronteranno Asd Junior Città di Castello e Asd Nuova Alba. Alle 11:15 sono previsti i match di ritorno, con Asd Nuova Alba che sfiderà Asd Ellera B sul Campo A e Asd Junior Città di Castello opposta ad Asd Angelana sul Campo B.

Come consuetudine, la giornata si concluderà con il “Terzo Tempo”, un momento di aggregazione tra atleti e staff tecnici che celebra lo spirito inclusivo del torneo. Questo campionato, organizzato sotto l’egida della Delegazione Regionale FIGC D.C.P.S., unisce sport e valori educativi, promuovendo il calcio come strumento di partecipazione e crescita.

L’invito è esteso a tutti gli appassionati e ai cittadini della zona: “Tutti ad Ellera – annunciano gli organizzatori – per sostenere le ragazze e i ragazzi in questa meravigliosa esperienza sportiva”. La prossima tappa sarà dedicata al Campionato Interregionale Umbria-Marche di 2° Livello, confermando l’impegno della FIGC nel valorizzare l’inclusività nello sport.