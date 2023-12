Sport: open day per il Corciano rugby Club, il Campo dei Tigli apre le porte al fascino ovale

È in programma sabato 16 dicembre al Campo dei Tigli di San Mariano a partire dalle 10:00 l’open day del Corciano Rugby Club. L’evento è dedicato alle famiglie dei ragazzi della scuola elementare che hanno già avuto modo di avvicinarsi al rugby nei mesi scorsi. “Eventi come questo – spiega l’assessore comunale allo sport Francesco Cocilovo – danno la possibilità di conoscere e scoprire uno degli sport più affascinanti e praticati al mondo”. Il rugby, definito da molti come lo sport di squadra per eccellenza, va infatti oltre l’aspetto fisico, contribuendo significativamente alla formazione caratteriale e alla socializzazione dei giovani atleti.

Il presidente del Corciano Rugby Club, Sergio Speziali, ha evidenziato il focus della società, che pone l’accento sul miglioramento tecnico e sulla crescita morale ed educativa dei ragazzi. La vittoria o la sconfitta in campo non sono l’obiettivo primario; ciò che conta di più è la disciplina, i valori del gioco e il rispetto delle regole e degli avversari. Il Corciano rugby club, nato ad aprile 2022, ha rappresentato una novità assoluta per il territorio, offrendo attività motoria e sportiva per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Gli allenamenti, curati da educatori specializzati, si svolgono sul campo in sintetico di calcio a 7 nel quartiere dei Tigli a San Mariano.

La società non partecipa a campionati regolari, ma organizza periodicamente incontri con altre squadre, promuovendo l’approccio al rugby senza classifiche. Speziali ha spiegato che da ottobre i ragazzi hanno già partecipato a cinque raggruppamenti con categorie Under 8, 10 e 12, in varie località come Orvieto, Città di Castello, Moiano, Perugia, e Foligno.

Il presidente ha condiviso anche alcune soddisfazioni, tra cui il successo della rappresentativa femminile Umbra Under 14, con la giovane Emma Miccioni, che ha ottenuto risultati lusinghieri in diverse competizioni. Il coinvolgimento dei genitori è stato cruciale per sostenere l’attività della società, e il presidente ha riconosciuto il loro contributo logistico e motivazionale.

Il Comune di Corciano, rappresentato dall’assessore Cocilovo, ha elogiato la validità della proposta del Corciano Rugby Club, sottolineando l’importanza di far conoscere la molteplice e variegata offerta sportiva nel territorio. L’Open Day rappresenta un’opportunità imperdibile per le famiglie interessate a scoprire il fascino del rugby e per i ragazzi desiderosi di avvicinarsi a uno sport che va oltre la competizione, promuovendo valori e crescita personale.